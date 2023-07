Bayern: Kim hat unterschrieben

Die Verkündung des Transfers von Min-jae Kim zum FC Bayern München wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wie die ‚Bild‘ und die ‚Sport Bild‘ berichten, befindet sich der Innenverteidiger bereits in München, wo er einen Kontrakt bis 2028 unterzeichnet hat.

Kim kommt per Ausstiegsklausel von der SSC Neapel zu den Bayern: 50 Millionen Euro fließen an den italienischen Meister. Der FCB tütet den Deal somit rechtzeitig ein, dass der 26-jährige Koreaner noch zum Trainingslager am Tegernsee dazustoßen kann.

