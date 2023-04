Bochum: Neuer Torhüter im Anflug

Der VfL Bochum wird aller Voraussicht nach einen neuen Torhüter verpflichten. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich Niclas Thiede vom SC Verl im Anflug auf das Vonovia Ruhrstadion. Dem Pay-TV-Sender zufolge soll sich der 24-Jährige ab Sommer mit Michael Esser (35) um den Posten hinter Stammkeeper Manuel Riemann (34) duellieren.

Thiede, der bereits in seiner Jugend für die Bochumer spielte, erholt sich derzeit von einem Syndesmosebandriss. Vor seiner Verletzung stand der ehemalige U20-Nationalspeler für Verl in 27 Partien im Kasten, in denen er fünfmal ohne Gegentor blieb. Sein Vertrag beim Drittligisten läuft im Sommer aus, folglich würde keine Ablöse fällig.

