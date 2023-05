Vor CL-Duell: Milan bangt um Leão

Der AC Mailand muss beim morgigen Champions League-Duell mit Inter Mailand (21 Uhr) möglicherweise auf einen Schlüsselspieler verzichten. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, droht Rafael Leão, nicht rechtzeitig fit zu werden für das Halbfinal-Hinspiel. Am heutigen Dienstag konnte der 23-jährige Offensivspieler nur individuell trainieren und verpasste die Einheiten mit dem Team. Immerhin: Am gestrigen Montag stand Leão noch gar nicht auf dem Platz.

Ob der Portugiese gegen Inter spielen wird, ist nach aktuellem Stand komplett offen, so die ‚Gazzetta dello Sport‘. Ein Platz auf der Tribüne sei genauso möglich wie ein Einsatz. Leão hatte sich am Wochenende beim 2:0-Sieg von Milan gegen Lazio Rom verletzt und musste in der elften Minute ausgewechselt werden.

