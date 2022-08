Henry steigt bei Italien-Klub ein

Thierry Henry geht unter die Fußball-Investoren. Die französische Stürmerlegende steigt beim italienischen Zweitligisten Como 1907 ein. Das Ziel von Henry und seiner Mitstreiter ist klar: Den Klub vom Comer See in die Serie A führen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben seinem Engagement in Como arbeitet der 45-Jährige als Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft. Als Cheftrainer stand er bislang bei der AS Monaco (2018/29) und bei MLS-Klub Montreal Impact (2019 bis 2021) an der Seitenlinie. Nun folgen die ersten Schritte als Klubbesitzer.