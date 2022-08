United nimmt Ziyech ins Visier

Manchester United blickt auf der Suche nach Verstärkungen ins Gefilde eines Ligarivalen. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, haben die Red Devils Hakim Ziyech (29) vom FC Chelsea im Blick. Laut dem France Football-Journalist Nabil Djellit zählt der Marokkaner sogar zu Erik Ten Hags Wunschspielern und hat Priorität. Uniteds Übungsleiter und Ziyech verbindet die gemeinsame Zeit bei Ajax Amsterdam in den Jahren 2017 bis 2020.

Mit Chelsea wurde der Ausnahmekönner nie wirklich warm. Seit seinem 40 Millionen Euro schweren Wechsel an die Stamford Bridge 2020 kommt der Zehner auf 83 Pflichtspieleinsätze für die Blues, in denen er 14 Tore und zehn Assists beisteuerte. Einen fixen Platz in der Startelf von Trainer Thomas Tuchel konnte sich der schussstarke Mittelfeldspieler nie nachhaltig erarbeiten. Ein Abschied aus London könnte der Karriere von Ziyech womöglich neuen Schwung verleihen.