Bayern-Abschied? Sané trifft erste Transfer-Entscheidung

Neben Alphonso Davies und Joshua Kimmich ist auch bei Leroy Sané weiter offen, ob er mit den FC Bayern in die neue Saison gehen wird. Wo er die kommende Rückrunde absolvieren wird, soll hingegen klar sein.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, kommt für Sané „ein Abschied im Winter Stand jetzt nicht infrage“. Die übliche Stand jetzt-Hintertür bleibt demnach zwar offen, ein Winterwechsel scheint aber in den Planungen des 28-Jährigen keine Rolle zu spielen.

Barça-Interesse

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, Hansi Flick würde den gebürtigen Essener im kommenden Jahr gerne ablösefrei zum FC Barcelona lotsen. Obligatorisch wäre bei einem solchen Deal ein horrendes Handgeld. Kohle, auf die Sané bei einem Winterabschied gegen Ablöse zumindest teilweise verzichten müsste.

Darüber hinaus ist ohnehin offen, ob es für den Linksfuß nicht auch in München noch weiter gehen könnte. Vertragsgespräch scheinen zwar aktuell nicht sonderlich aktiv geführt zu werden – vor rund einem Monat kündigte Max Eberl an, man werde „in den kommenden Monaten in aller Ruhe Gespräche über die Zukunft führen“ – abgebrochen sind sie aber selbstredend nicht.

Neben Barcelona sollen auch die beiden Premier League-Klubs Newcastle United und FC Arsenal mit dem Gedanken spielen, Sané zurück nach England zu lotsen. Ausdrücklich soll auch ein Winterwechsel Thema sein, der 65-fache Nationalspieler hat aber offenbar andere Pläne.