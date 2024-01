City-Talent im Anflug auf Newcastle

Newcastle United bedient sich in der Jugendakademie von Manchester City. Über den Transfer von Mittelfeldtalent Alfie Harrison haben sich die beiden Klubs laut einem Bericht von ‚The Athletic‘ bereits geeinigt. In den kommenden Tagen soll der 18-Jährige den Medizincheck absolvieren und anschließend einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

In den Jugendmannschaften der Citizens ist Harrison absoluter Leistungsträger. Zwölf direkte Torbeteiligungen in acht Liga-Einsätzen der U18 sprechen angesichts seiner Lieblingsposition in der Zentrale eine deutliche Sprache. Eingeplant ist Harrison perspektivisch im Profiteam, soll sich aber zunächst einmal in der Reservemannschaft beweisen.