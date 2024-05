Schaffran verlässt Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth lässt Torwart Leon Schaffran ziehen. Wie der Verein offiziell mitteilt, schließt sich der 25-Jährige zur neuen Saison dem Liechtensteiner Verein FC Vaduz an. „Es freut uns sehr, dass Leon eine neue Herausforderung gefunden hat, nachdem wir ihm schon frühzeitig signalisiert haben, dass sein auslaufender Vertrag bei uns nicht verlängert wird. Leon war sechs Jahre lang ein loyaler Bestandteil unseres Torwartteams und hat sich stets positiv eingebracht. Dafür sagen wir herzlichen Dank und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, so Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

Schaffran konnte sich beim Kleeblatt nie nachhaltig durchsetzen und stand in seinen sechs Jahren nur fünfmal im Kasten der Franken. Bei Vaduz unterschreibt Schaffran einen Vertrag für ein Jahr bis zum Sommer 2025. „Leon ist ein absoluter Vollprofi und bringt eine tolle Einstellung und Mentalität mit. Er ist ein gestandener Keeper, welcher bereits in der 2. Bundesliga in Deutschland Erfahrungen sammeln durfte. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat“, sagt der Vaduzer Sportchef Franz Burgmeier.