VfB startet gegen Real: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Ganz früh in der Saison wartet ein echtes Highlight auf den Champions League-Rückkehrer VfB Stuttgart: Die Schwaben treten zum Auftakt der reformierten Königsklasse am morgigen Dienstag (21 Uhr) im legendären Santiago Bernabéu gegen Titelverteidiger Real Madrid an. Ob die Schwaben den Galaktischen gefährlich werden können?

Die Waffen dafür hat die Truppe von Trainer Sebastian Hoeneß. Diese einzusetzen wird gegen die Königlichen allerdings ungleich schwieriger als bei der erfolgreichen Generalprobe gegen Borussia Mönchengladbach (3:1). Versuchen wird es der Bundesliga-Vizemeister wie üblich mit Alexander Nübel im Tor. Hinten rechts wird Josha Vagnoman starten, links Maximilian Mittelstädt. Im Zentrum dürfte Anthony Rouault dem noch unerfahrenen Anrie Chase vorgezogen werden. Jeff Chabot gibt wieder den Abwehrchef.

Die Doppelsechs werden erneut Kapitän Atakan Karazor und Angelo Stiller bilden. Der formstarke Rieder sollte seinen Platz vorne rechts erst einmal sicher haben. Angreifer Deniz Undav, ebenfalls in bestechender Frühform, könnte gegen Real etwas zurückgezogen hinter der Spitze agieren. DFB-Kollege Chris Führich ist erster Kandidat für links. Der Platz in der Box gehört Ermedin Demirovic, Doppeltorschütze gegen Gladbach.

Bellingham wohl erst auf der Bank

Auf der Gegenseite werden die Madrilenen einen gelungenen Start in die Champions League-Saison anpeilen und ebenfalls auf Experimente verzichten. So baut sich vor Thibaut Courtois eine Viererkette aus Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger und Ferland Mendy auf. Davor könnte auf der Doppelsechs neben Federico Valverde der genesene Aurélien Tchouaméni für Luka Modric in die Mannschaft rücken.

Für den ebenfalls wieder fitten Jude Bellingham kommt die Startelf nach wochenlanger Pause vermutlich noch etwas zu früh, deshalb spricht vieles für Arda Güler im offensiven Mittelfeld. Rechts ist Rodrygo der Favorit, Superdribbler Vinicius Junior kommt wie so oft über links. Top-Neuzugang Kylian Mbappé gehört erneut die Position im Zentrum.

So könnte der VfB spielen

So könnte Real Madrid spielen