MLS-Wunderkind zum DFB? Das sagt der Sportdirektor

Am gestrigen Donnerstag war ein bis dahin völlig unbekannter Spieler plötzlich in aller Munde. Die Rede ist von Cavan Sullivan, der gerade sein Profidebüt für das MLS-Franchise Philadelphia Union gefeiert hatte. Das Besondere: Er war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre und 293 Tage alt und damit der jüngste Spieler in der Ligageschichte.

Dem US-Teenie wird nun natürlich großes Potenzial bescheinigt. Ernst Tanner, Sportdirektor von Philadelphia sagt über Sullivan im Interview mit der ‚tz‘: „Cavan ist sicherlich unter den drei besten Talenten, mit denen ich je gearbeitet habe und ich sehe ihn nicht als Frühentwickler, der irgendwann stagnieren wird. Für mich hat er alle Möglichkeiten, sich zum Weltstar zu entwickeln – auch wenn es noch ein Stück Weg bis dahin ist.“

Auf dieses Potenzial ist auch der DFB bereits aufmerksam geworden. Aufgrund seiner Mutter, die deutsche Wurzeln hat, könnte Sullivan zumindest in der Theorie für Deutschland auflaufen. Tanner bestätigt: „Es waren bereits Beobachter aus Deutschland da. Ich habe schon mit Vertretern vom DFB über ihn gesprochen.“

Allzu große Hoffnungen darf man sich aber offenbar nicht machen: „Die Deutschen haben das Glück, dass seine Mutter deutsche Wurzeln hat. Aber Cavan ist Amerikaner, so fühlt er sich auch.“

Klub-Zukunft schon entschieden

Auf Vereinseben ist hingegen bereits klar, wie es mit dem 14-Jährigen weitergeht: Sullivan steht bei Manchester City im Wort. Aus rechtlichen Gründen darf er aber erst nach Großbritannien wechseln, wenn er 18 Jahre alt geworden ist. Theoretisch bietet sich ihm zudem die Möglichkeit, mit 16 zu einem anderen europäischen Klub der City-Group zu wechseln.

Tanner hält von einem solchen Zwischenschritt übrigens nichts: „Wir haben versucht, das zu verhindern. Es macht überhaupt keinen Sinn, ihn aus einem gut funktionierenden System und weg von seiner Familie zu nehmen, um ihn in fremder Umgebung und möglicherweise einer schlechteren Liga als unserer spielen zu lassen. Wir sind sehr froh, dass Cavan einen Vertrag bis Ende 2028 bei uns unterschrieben hat.“ Wenn dieser ausläuft, ist Sullivan gerade volljährig.