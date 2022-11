Nächste Attacke: Ronaldo legt gegen United und Rangnick nach

Cristiano Ronaldo schießt im zweiten Teil seines Interviews mit Piers Morgan bei ‚TalkTV‘ erneut gegen Noch-Arbeitgeber Manchester United. „Als ich bei Manchester United unterschrieben habe, […] war überrascht, auf eine schlechte Art und Weise“, erinnert sich CR7 an den Sommer 2021.

Ronaldo bemängelt: „Ich dachte, dass alles anders sein würde, die Technologie, die Infrastrukturen und alles. […] Meiner Meinung nach sind sie auf der Stelle getreten. Bei United war der Fortschritt gleich Null, wenn man es mit Real Madrid und sogar Juventus vergleicht – vor allem in Bezug auf das Training, die Ernährung und Regeneration.“

Statt sich Ex-Klub United anzuschließen, hätte Ronaldo auch zum Stadtrivalen City wechseln können, ein Transfer zum Guardiola-Klub stand kurz bevor: „Es war sehr knapp. […] Ich glaube, das (Gespräch mit United-Ikone Sir Alex Ferguson, Anm d. Red.) war der Schlüssel. Er sagte zu mir: ‚Es ist unmöglich für dich, zu Manchester City zu gehen.‘ Und ich sagte ‚OK, Boss‘.“

Giftpfeile Richtung Rangnick

Weit weniger Respekt empfand Ronaldo für Ralf Rangnick, der wenige Monate nach seiner Rückkehr im Old Trafford das Traineramt übernahm. Beim 64-jährigen Deutschen habe er nie das Gefühl gehabt, er sei „der Boss“, ohnehin habe Ronaldo von Rangnick zuvor noch nie etwas gehört.

„Tief in meinem Inneren habe ich ihn nie als Chef gesehen, weil ich einige Punkte gesehen habe, in denen ich nicht mit ihm einverstanden war“, erläutert der Portugiese, der laut eigener Aussage das Gefühl hatte, dass Rangnick und sein Team nicht wussten, was sie tun: „Nein, das taten sie nicht. Sie kannten den Verein sehr gut, sie kannten die wichtigsten Aspekte des Klubs nicht, die Geschichte des Klubs. Das hat mich noch mehr überrascht.“

Ronaldo weiter: „Wenn man Ole Solskjaer entlässt, sollte man einen Top-Trainer holen, keinen Sportdirektor. Natürlich (war es lächerlich, Anm. d. Red.), man muss ehrlich sein. Wenn man nicht einmal ein Trainer ist, wie will man dann Chef von Manchester United werden? Sie haben nicht den richtigen Weg eingeschlagen, um mit Liverpool oder Manchester City mitzuhalten. Sie sind ein paar Schritte hinterher.“