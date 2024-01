De Ligt-Verletzung: Bayern denkt an Buongiorno

Gerade erst hatte der FC Bayern mit der Verpflichtung von Eric Dier auf die dünne Personaldecke im Abwehrzentrum reagierte, da verletzte sich im Trainingslager an der Algarve Matthijs de Ligt. Eine „Kapselverletzung im linken Knie“ teilte der FC Bayern mit, ließ die Ausfallzeit aber offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Sky‘ spricht nun von Entwarnung beim 24-jährigen Niederländer und prophezeit, dass de Ligt in nur einer Woche schon wieder auf dem Rasen stehen könnte. Was dagegen spricht: Die Bayern klopften in der Zwischenzeit schon einen weiteren Innenverteidiger ab, der derzeit auf dem Markt ist.

Lese-Tipp

Bayern-Schock: De Ligt muss pausieren

Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato haben die Bayern Interesse an Alessandro Buongiorno vom FC Turin und schalten sich derzeit ins Rennen um den 24-Jährigen ein. Der 1,90 Meter große Linksfuß ist zweifacher italienischer Nationalspieler und wurde zuletzt auch beim FC Chelsea und Paris St. Germain gehandelt. Wesentlich konkreter ist aber eine Spur innerhalb der Serie A.

Unter der Anzeige geht's weiter

Milan führt das Rennen um Buongiorno an

Der AC Mailand will Buongiorno schon in diesem Winter verpflichten und führt das Rennen auch klar an. Zusätzlich zum aktuell verliehen Stürmer Lorenzo Colombo sollen 25 Millionen Euro Ablöse nach Turin wandern. Buongiorno ist offen für den Wechsel zu Milan. Doch wer weiß, vielleicht grätschen die Bayern im letzten Moment ja noch erfolgreich dazwischen.