Hincapié vor Leverkusen-Wechsel?

Piero Hincapié soll vor einem Transfer zu Bayer Leverkusen stehen. Wie der argentinische Radiosender ‚Impacto Deportivo‘ berichtet, wird der Wechsel des ecuadorianischen Nationalspielers in die Bundesliga bald über die Bühne gehen. Ablöseverhandlungen mit der SSC Neapel sind dem Bericht zufolge aufgrund zu hoher Forderungen von CA Talleres gescheitert.

Neben den Leverkusenern wurde auch dem FC Bayern Interesse am talentierten 19-Jährigen nachgesagt. Zum illustren Kreis der Interessenten gesellten sich außerdem zahlreiche Klubs aus weiteren europäischen Topligen. So wurden im Zusammenhang mit Hincapié auch Paris St. Germain, der AC Mailand, die AS Rom, Betis Sevilla und Atlético Madrid genannt.