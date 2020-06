Medien: Hoffenheim gewinnt Rennen um Asllani

Berater Kadir Özdogan verriet erst kürzlich, dass seinem Klienten Fisnik Asllani mehrere Türen offenstehen: „Hoffenheim, Schalke, Hertha und die Bayern haben Interesse. Einer von diesen vier Vereinen könnte es werden, Union leider nicht.“ Mittlerweile scheint der Poker um den Nachwuchsstürmer entschieden zu sein.

Nach Informationen der ‚Bild‘ zieht es Asllani zur TSG Hoffenheim. Im Kraichgau soll der 17-Jährige einen Vierjahresvertrag erhalten und sukzessive an die Bundesliga-Profis herangeführt werden. Dass Asllani für Union Berlin nicht zu halten sein wird, deutete sich bereits an.

Besonders bitter für die Eisernen: Der Vertrag des Youngsters läuft aus, eine angemessene Ablöse kassiert Union folglich nicht. Asllani hat in dieser Saison mit 15 Toren und sieben Assists in 16 Einsätzen in der U19-Bundesliga nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht.