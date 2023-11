Ohne Kimmich & de Ligt: Welche Optionen hat Tuchel gegen Dortmund?

Die Sorgenfalten auf der Stirn von Thomas Tuchel dürften seit heute deutlich mehr geworden sein. Beim Pokaldebakel gegen den 1. FC Saarbrücken (1:2) musste Matthijs de Ligt (25) verletzungsbedingt vom Platz. Dadurch verschlimmert sich die Kadersituation des Rekordmeisters enorm. Ausgerechnet vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag um 18:30 Uhr.

Stand jetzt ist kaum absehbar, mit welcher Formation die Bayern im Signal-Iduna-Park auflaufen werden. Zwei absolute Stammkräfte fehlen. Hinzu kommen einige fragliche Profis und solche, die gerade erst aus längeren Verletzungspausen kommen. Tuchel ist gefordert, kreative Lösungen zu finden. Keine guten Voraussetzungen für ein Spitzenspiel gegen einen der ärgsten Konkurrenten.

Viele Fragezeichen

Joshua Kimmich (28) muss aufgrund seiner Notbremse gegen den SV Darmstadt (8:0) vom vergangenen Wochenende und der darauffolgenden Zwei-Spiele-Sperre passen. Für de Ligt steht die Ampel nach dessen Teilriss im Innenband ebenfalls auf Rot. Etwas Hoffnung gibt es bei Dayot Upamecano. Der 25-jährige Franzose ist nach Oberschenkelverletzung wieder im Teamtraining, schaffte es gegen Saarbrücken aber noch nicht in den Kader.

Eigentlich wäre es der ideale Zeitpunkt, um Talent Tarek Buchmann (18) ins kalte Wasser zu werfen. Der 1,88 Meter große Youngster aus Bayerns Zweitvertretung hat sich am heutigen Donnerstag aber erneut einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen. Raphaël Guerreiro (29) steht gegen seinen Ex-Klub wohl wieder im Aufgebot. Der Portugiese wird aber aller Voraussicht nach keine Option für die Startelf sein. Aufgrund seiner Ausfälle hat er erst 72 Spielminuten in der laufenden Saison auf dem Tacho.

Bei Leon Goretzka sieht es dagegen besser aus. Der Nationalspieler war schon ein Thema für den Kader im DFB-Pokal. Die Reise ins Saarland trat der 28-Jährige letztlich doch nicht an. Derzeit trainiert Goretzka nach seinem Handbruch mit Schiene, versucht noch Zweikämpfen mit viel Körperkontakt aus dem Weg zu gehen. Gegen Dortmund wird das aber gefragt sein – insbesondere im zentralen Mittelfeld. Auch Noussair Mazraoui (25) wird nach überstandener Krankheit wohl wieder zur Verfügung stehen.

Traut sich Tuchel?

Ein Name, der bisher noch nicht mit in der Verlosung war: Aleksandar Pavlovic (18). Kürzlich mit seinem ersten Profi-Vertrag ausgestattet, feierte der defensive Mittelfeldspieler gegen Darmstadt sein Debüt in der Bundesliga. Gut möglich, dass Tuchel gegen die Schwarz-Gelben darauf angewiesen ist, Pavlovic einzusetzen. Vielleicht ja sogar von Beginn an? Ein Überraschungseffekt wäre sicherlich garantiert.

Ansonsten heißen die weiteren Kandidaten für die Viererkette und die Doppel-Sechs: Min-Jae Kim (26), Alphonso Davies (23), Bouna Sarr (31), Frans Krätzig (20) und Konrad Laimer (26). Möglich wäre auch, dass Thomas Müller (34) oder Jamal Musiala (20) defensiver agieren und neben Goretzka oder Laimer auf die Sechs rutschen. Es wäre zwar eine ungewohnte Rolle für die Offensiv-Spezialisten, beide wurden dort aber auch schon aufgestellt, wenn Not am Mann war.

Aus dem Vollen schöpfen kann Tuchel bei weitem nicht. Dennoch stehen ihm genügend Spieler mit ausreichend Qualität zur Verfügung, um defensiv gegen den BVB zu bestehen. Sicher ist aber auch, dass die Bayern im Winter nachlegen werden. Nun scheint auch Jérôme Boateng (35) wieder ein Thema an der Säbener Straße zu sein. Für die Partie gegen den Bundesliga-Erzrivalen kommt diese Überlegung aber zu spät.