BVB-Flop bei Barça im Gespräch

Der FC Barcelona ist an Mikel Merino von Real Sociedad interessiert. Wie die ‚as‘ berichtet, ist der 27-Jährige als Alternative zu Martin Zubimendi ins Visier der Katalanen geraten. Die Blaugrana sind intensiv auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler, halten Zubimendi mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro aber für zu teuer.

Eine Kontaktaufnahme, so das Blatt weiter, habe es zwischen Merino und Barça jedoch noch nicht gegeben. Spaniens EM-Fahrer wisse um das Interesse der Katalanen. Der Rechtsfuß hat bei Real Sociedad nur noch einen Vertrag bis 2025, weshalb die Basken Merino im Sommer verkaufen müssten, um noch eine angemessene Ablöse kassieren zu können.

Merino hat auch eine Vergangenheit in der Bundesliga. In der Saison 2016/17 spielte er neunmal für Borussia Dortmund, ehe er zunächst an Newcastle United verliehen und anschließend verkauft wurde. Seit 2018 trägt Merino das Trikot von Real Sociedad.