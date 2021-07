Liverpool verlängert mit Ojrzynski

Der FC Liverpool hat den Vertrag mit Nachwuchskeeper Jakub Ojrzynski verlängert. Wie die Reds mitteilen, bindet sich der Pole langfristig – zur genauen Laufzeit werden keine Angaben gemacht.

Ojrzynski war 2018 von Legia Warschau in die Jugendabteilung des LFC gewechselt. Seither stand der mittlerweile 18-Jährige einmal im Premier League-Spieltagskader von Jürgen Klopp.

Congratulations on the new deal, Jakub! 🙌🔴