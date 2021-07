Mainz: Schlechte Karten bei Doan

Die PSV Eindhoven plant die kommende Saison mit Ritsu Doan. „Wir erwarten ihn nach den Olympischen Spielen. Ritsu möchte seine Chance bei uns wahrnehmen“, äußert sich Trainer Roger Schmidt laut ‚Eindhovens Dagblad‘ zum Stand der Dinge. Mit der japanischen Olympia-Auswahl trifft Doan ab dem 22. Juli in Gruppe A auf Südafrika, Frankreich und Mexiko. Das potenzielle Endspiel wird am 7. August ausgetragen.

Der 23-jährige Rechtsaußen, in der vergangenen Spielzeit an Arminia Bielefeld verliehen, weckte zuletzt das Interesse des FSV Mainz 05. In Eindhoven steht Doan noch bis 2024 unter Vertrag. Für einen Verkauf forderten die Niederländer dem Vernehmen nach fünf Millionen Euro – jetzt stehen die Zeichen aber vorerst auf Verbleib.