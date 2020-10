Rennes erzielt Einigung bei Doku

Jérémy Doku wird sich wohl in Kürze Stades Rennes anschließen. Laut der belgischen ‚Het Laatste Nieuws‘ hat sich der französische Champions League-Teilnehmer mit dem RSC Anderlecht auf eine Ablöse von 27 Millionen Euro für den 18-jährigen Flügelstürmer geeinigt. Auch der FC Liverpool hatte den jungen Belgier auf der Einkaufsliste, konkretisierte seine Bemühungen allerdings nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doku, der während der Länderspielpause im September sein Debüt für die belgische Nationalmannschaft gab, erlebte in der abgelaufenen Spielzeit seinen Durchbruch bei den Profis. Acht Treffer sowie drei Assists gelangen dem Flügelstürmer, der auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann. In der laufenden Spielzeit steht Doku bereits bei sechs Scorerpunkten (zwei Treffer, vier Torvorlagen) in sieben Spielen.