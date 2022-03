Bericht: Londoner Klubs an Wolfsburg-Flirt Aktürkoglu dran

Das Interesse an Kerem Aktürkoglu von Galatasaray nimmt zu. Der türkischen Zeitung ‚Aksam‘ zufolge haben mit Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal zwei Klubs aus England die Fährte des 23-jährigen Flügelspielers aufgenommen und wollen nach der Saison konkrete Verhandlungen eröffnen. Der Rechtsfuß steht zudem bei Olympique Lyon, Atlético Madrid und dem VfL Wolfsburg auf der Liste.

Die Wölfe scheiterten im Winter dem Vernehmen nach mit einer 15-Millionen-Euro-Offerte. Galatasaray erhofft sich für Aktürkoglu, der noch bis 2026 an den Klub gebunden ist, mehr als 20 Millionen Euro. 2020 war der Rechtsfuß ablösefrei von Erzincanspor nach Istanbul gewechselt. In der laufenden Spielzeit war der türkische Nationalspieler in 44 Pflichtspielen an 20 Treffern direkt beteiligt.