Leipzig: Vier Transfers in Arbeit

Es wird Zeit. Knapp zwei Wochen vor Saisonbeginn will RB Leipzig den Feinschliff im Kader über die Bühne bringen. Der 18-jährige Lazar Samardzic von Hertha BSC ist im Anflug und soll noch am heutigen Montag beim Champions League-Teilnehmer unterschreiben. Eine Einigung zeichnet sich zudem im seit Wochen laufenden Poker um Linksverteidiger Angeliño an.

Dem ‚kicker‘ zufolge ist sich RB mit dem 23-Jährigen über einen Vertrag bis 2025 einig. Und auch mit Manchester City ist eine Lösung in greifbarer Nähe. Angepeilt werde ein erneutes Leihgeschäft plus Kaufverpflichtung. 20 Millionen Euro sollen insgesamt zu den Skyblues transferiert werden.

Lookman soll wieder gehen

Als Verstärkung für den Sturm haben sich die Sachsen Alexander Sörloth ausgeguckt. Das Problem: Weil der 24-Jährige von Crystal Palace an Trabzonspor verliehen ist, muss sich RB mit zwei Verhandlungspartnern herumschlagen. Laut ‚Bild‘ hat Leipzig sein Angebot für Sörloth mittlerweile auf 18 Millionen Euro plus vier Millionen an möglichen Bonuszahlungen erhöht. Auch in dieser Personalie ist eine Einigung nicht mehr fern.

Wesentlich komplizierter gestalten sich die Versuche, einen Abnehmer für Ademola Lookman zu finden. Denn der 22-Jährige kostete im vergangenen Sommer noch 18 Millionen Euro, war in der abgelaufenen Saison dann aber nicht mehr als eine Randnotiz in Leipzig. Wie die ‚Bild‘ berichtet, macht der FC Fulham dem Engländer schöne Augen. Eine Leihe plus Kaufverpflichtung oder -option könnte Lookmans Rückkehr in die Premier League ebnen.