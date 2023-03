Alderweireld nie mehr für Belgien

Toby Alderweireld hat seine Karriere in der belgischen Nationalmannschaft für beendet erklärt. Auf seinen Social Media-Kanälen bedankt sich der 34-jährige Innenverteidiger dreisprachig – in Flämisch, Französisch und Englisch – für die jahrelange Unterstützung in seiner Heimat. 127 Mal stand Alderweireld für Belgien auf dem Rasen.

Einen großen Titel konnte der eisenharte Abwehrmann mit den Roten Teufeln nie, obwohl die Goldene Generation der Belgier jahrelang das Zeug dazu hatte. Seinen letzten Aufgalopp hatte Alderweireld bei der vergangenen WM in Katar. Mehr als ein Ausscheiden in der Gruppenphase sprang dabei allerdings nicht heraus.

