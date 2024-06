Mehr Spielkultur: Union schnappt sich Bénes

Der neue Sportchef gibt bei Union Berlin die Richtung vor. Horst Heldt betonte auf einer Medienrunde zum Trainingsauftakt, dass der Klub in Sachen Kaderplanung nur nach vorne und nicht zurückschauen werde. Alle Spieler, die unter Vertrag stehen, könnten dem Klub helfen. Dennoch seien einige Veränderungen nötig. Eine solche ist die Verpflichtung von László Bénes, die der Klub nun bekanntgibt.

Der 26-Jährige kommt aus der zweiten Liga vom Hamburger SV und zählte in der abgelaufenen Saison zu den überragenden Akteuren des Unterhauses. Nach dem erneut verpassten Aufstieg seines Klubs zieht es den zentralen Mittelfeldspieler zu Union, das seinen ordnenden linken Fuß im Spielaufbau gut gebrauchen kann.

Union überweist für Bénes die festgeschriebene Ausstiegsklausel von bis zu sechs Millionen Euro nach Hamburg. „Union ist ein sehr guter Verein in Deutschland. Ich freue mich darauf, die Mannschaft bald kennenzulernen und bin hoch motiviert, in der kommenden Saison in der Bundesliga neu anzugreifen, um den Klub bei seinen sportlichen Zielen bestmöglich unterstützen zu können“, kommentiert Bénes seinen Wechsel.

„Mit László gewinnen wir einen vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler, der unter anderem mit seinen Standards immer wieder Chancen kreieren kann. Zudem hat er in den letzten Jahren bereits viele wertvolle Erfahrungen im deutschen Fußball sammeln können, daher sind wir überzeugt, dass er unsere Mannschaft mit seinen Qualitäten verstärken wird“, so Heldt.

In der vergangenen Saison lief Bénes 27 Mal für den HSV in der zweiten Liga auf. Dabei erzielte der abschlussstarke Mittelfeldmann 13 Treffer und bereitete elf weitere vor. Neben Union waren weitere europäische Vereine an Bénes interessiert, darunter die TSG Hoffenheim, Werder Bremen und Feyenoord Rotterdam.