Bayern: Kompany äußert sich zu Palhinha-Entscheidung

Auch in der Champions League-Partie gegen Aston Villa am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) wird João Palhinha (29) beim Anpfiff nicht für den FC Bayern auf dem Platz stehen. Trainer Vincent Kompany wurde vor dem Spiel von ‚DAZN‘ zu der erneuten Nichtberücksichtigung des 50-Millionen-Neuzugangs in der Startformation befragt und stellte klar: „Es geht um die Jungs, die spielen. Ich spreche immer nur von der Mannschaft, das möchte ich beibehalten. Ich will mit der Tradition brechen, über die Spieler zu sprechen, die nicht spielen. Er wird noch eine tragende Rolle in der Saison spielen.“

Auch Jamal Musiala (21) nimmt zunächst nur auf der Bank Platz. Anders als bei Palhinha legte der Coach den Grund dafür jedoch bereitwillig offen: „Wir müssen ein wenig auf die Belastung schauen. Das Spiel gegen Leverkusen hat viel Energie gekostet. Wenn wir das Gefühl haben, dass der eine oder andere nicht frisch ist, dann haben wir den Kader dafür. Jamal hat sich in den letzten beiden Tagen nicht so fit gefühlt. Er kann immer noch von der Bank kommen.“