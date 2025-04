Rekord-Investment: Atlético mit Gyökeres zurück an die Spitze?

Atlético Madrid wird eine Saison ohne Titel erleben. In der Liga ist der FC Barcelona enteilt, im Pokal war im Halbfinale Schluss, in der Champions League sogar schon im Achtelfinale. Auch deshalb planen die Rojiblancos im Sommer den großen Umbruch.

Geld ist vorhanden, erst am gestrigen Freitag wurde mit Nike ein neuer Ausrüster-Deal geschlossen, der Atléti bis 2035 rund 30 Millionen Euro pro Saison einbringen wird und damit für eine Menge Sicherheit sorgt. Zudem steht in Antoine Griezmann (34) ein Großverdiener im Sommer vor dem Abgang, auch Ángel Correa (30) könnte gehen.

Insgesamt führen also mehrere Faktoren dazu, dass Atlético auf einen Rekordsommer zusteuert. Denn der spanischen ‚Sport‘ zufolge planen die Verantwortlichen, im kommenden Transfersommer tief in die Taschen zu greifen. Im Fokus steht etwa die Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Dort sollen Miguel Gutiérrez (23) vom FC Girona und Álvaro Carreras (22) von Benfica, den auch der FC Bayern, der FC Liverpool und Real Madrid auf dem Zettel haben, ernsthafte Kandidaten sein und alles andere als günstig werden.

Kovacic und Gyökeres: Große Namen ins Wanda?

Im Mittelfeld haben der alternde Kapitän Koke (33), Thomas Lemar (29) und Rodrigo Riquelme (25) nur noch wenige Perspektiven, auch hier sollen Verstärkungen Abhilfe schaffen. Der 25-jährige Álex Baena vom FC Villarreal ist der Wunschspieler von Diego Simeone, für ihn müssten die Rojiblancos rund 50 Millionen bezahlen. Der ‚Sport‘ zufolge werden zudem Javi Guerra (21) vom FC Valencia oder Mateo Kovacic (30) von Manchester City als geeignete Verstärkungen angesehen.

Der größte Umbau wird durch die bevorstehenden Abgänge von Griezmann und Correa in der Offensive stattfinden. Darüber hinaus ist dem Bericht zufolge noch nicht gesichert, dass die Madrilenen Julián Alvarez (25), der erst im vergangenen Sommer für 75 Millionen gekommen war, halten können. Selbst bei einem Verbleib des Argentiniers könnte ein weiterer Topstar ins Wanda Metropolitano wechseln. Der Schwede Viktor Gyökeres wird von allen europäischen Topklubs gejagt, jetzt mischt auch Atlético im Rennen um den 26-Jährigen mit, bei dem das Gesamtpaket rund 100 Millionen Euro kosten dürfte.

Den Rojiblancos steht also der zweite geschäftige Sommer in Folge bevor, der sogar den vergangenen toppen dürfte. 2024 hatten Simeone & Co. für Alvarez, Conor Gallagher (25), Robin Le Normand (28) und Alexander Sörloth (29) insgesamt über 180 Millionen hingeblättert.