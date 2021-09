Barça: 1,5-Milliarden-Spritze aus Dubai?

Die Sorgenfalten auf Joan Laportas Stirn könnten beim Blick auf die Finanzen des FC Barcelona bald deutlich weniger werden. Wie in der TV-Sendung ‚El Curubito‘ bei ‚8tv‘ berichtet, bietet ein Unternehmen aus Dubai an, die Schulden des Klubs in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zu übernehmen. Als Darlehen stehen gar 1,5 Milliarden Euro im Raum.

In der Folge soll Barça ein Aufschub über zwei Jahre gewährt werden, bevor der Betrag zu einem geringen Zinssatz abbezahlt werden muss. Unter Umständen könnte besagter Aufschub dem Bericht zufolge sogar auf zwölf Jahre ausgeweitet werden. Die neuen Konditionen würden es den Verantwortlichen in Barcelona ermöglichen, künftig wieder mehr auf dem Transfermarkt zu investieren.