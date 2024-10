BVB-Sorgen: Der Stand bei Süle & Groß

Borussia Dortmunds Nuri Sahin hat sich nach dem gestrigen 2:1-Sieg gegen den FC St. Pauli zu zwei Personalien geäußert. Das Fehlen von Innenverteidiger Niklas Süle begründete der Trainer: „Niki ist krank. Er hat Substanzverlust, viel Flüssigkeit verloren und ihm ging es wirklich nicht gut die vergangenen Tage. Ich hoffe aber, dass wir ihn in Madrid dabei haben.“ Am Dienstag (21 Uhr) tritt der BVB zur Neuauflage des Champions League-Finals bei Real Madrid an.

Dann sollte auch Taktgeber Pascal Groß wieder mit von der Partie sein, der gestern zur Pause vorsichtshalber ausgewechselt wurde. „Pascal wollte weiterspielen, aber der Doc hat gesagt, dass es gefährlich sein könnte. Ich habe ihn nur ungern rausgenommen, aber das war die vernünftigste Entscheidung“, so Sahin.