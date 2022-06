„Inter-Kino“ mit Lukaku & Co. | Sterling-Entscheidung naht

Inter hat einiges vor

Aktuell beherrschen vor allem die Transferpläne von Inter Mailand die Schlagzeilen in Italien, von der ‚Gazzetta dello Sport‘ heute als „Inter-Kino“ zusammengefasst. Kurz und knapp: Romelu Lukaku (29) hofft weiter auf eine Rückkehr, Ex-BVB-Spieler Henrikh Mkhitaryan (33) könnte Liga-Konkurrent AS Rom abgeworben werden und Lautaro Martínez (24) versichert, ein Nerazzurro bleiben zu wollen. Tritt alles nach den Wünschen des Vizemeisters ein, wird Inter eine schlagkräftige Truppe beisammen haben.

Sterling zu Real?

Romelu Lukaku ist nicht der einzige Topstar der Premier League, der auf eine Luftveränderung spekuliert. Auch Raheem Sterling (27) könnte Manchester City im Sommer verlassen. Nach Gerüchten um einen Wechsel zum FC Bayern wird nun Real Madrid besonders heiß gehandelt von den englischen Zeitungen. „Ancelotti will sich Raheem schnappen“, so die typisch boulevardeske Schlagzeile des ‚Daily Star‘. Unisono berichten die Medien von der Insel, dass der Vize-Europameister nach der Länderspielpause mit den City-Bossen ein klärendes Gespräch über die Zukunft führen will.

„Unzerstörbare Ukraine“

Seit Kriegsbeginn stehen die Ukraine und ihre Fußball-Nationalmannschaft noch immer verstärkt im Fokus der Weltöffentlichkeit. „Unzerstörbare Ukraine“, kommentiert etwa die französische ‚L’Équipe‘ den 3:1-Sieg über Schottland in der WM-Qualifikation. Dass die Sympathien bei Beteiligung des von Russland angegriffenen Landes aktuell eher ungleich verteilt sind, darauf spielt die süffisante Schlagzeile des ‚Mirror‘ an: „Schottland 1, Rest der Welt 3“.