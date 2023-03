Schalke: Der Preis für Frey

Der FC Schalke müsste bei einer Festverpflichtung von Michael Frey tief in die Tasche greifen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, liegt die Kaufoption für den Mittelstürmer bei zwei Millionen Euro. Der Kauf des 28-Jährigen sei im Gegensatz zur Verpflichtung eines neuen Angreifers das favorisierte Szenario der S04-Verantwortlichen.

Aber nur, wenn die Knappen den Klassenerhalt in dieser Saison schaffen sollten, ist ein Verbleib von Frey auf Schalke realistisch. Der Schweizer wurde in der Wintertransferphase von Royal Antwerpen für ein halbes Jahr ausgeliehen und kommt in der laufenden Saison auf acht Einsätze für Königsblau. Dabei stand Frey fünfmal in der Startelf und kommt auf zwei Vorlagen.

