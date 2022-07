Roma-Ausstiegsklausel: Dybala wird zum Schnäppchen

Paulo Dybala malte sich noch Anfang des Jahres als Spieler von Juventus Turin ein künftiges Gehalt von zehn Millionen Euro aus. Nach den gescheiterten Verhandlungen hatte der Angreifer bei Inter Mailand ein Salär von sieben Millionen Euro in Aussicht, ehe sich der Wechsel aufgrund der Ankunft von Romelu Lukaku zerschlug. Bei der AS Rom winken dem 28-Jährigen mit Boni 5,5 Millionen Euro jährlich – es ist offensichtlich, dass die Roma für Dybala eine Kompromissentscheidung ist.

Seinen Aufenthalt in der ewigen Stadt will der technisch hochbegabte Linksfuß nicht in Stein gemeißelt lassen. Wie die römische Tageszeitung ‚Il Messaggero‘ berichtet, wird dem Argentinier von der Roma eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro zugestanden. Angesichts der Leistungsfähigkeit des Angreifers eine überschaubare Summe.

Für Rom ein wohl verschmerzbares Zugeständnis, schließlich muss der Conference League-Gewinner keine Ablöse für den Offensivspieler berappen. In Kürze soll Dybala beim Mourinho-Klub einen Dreijahresvertrag mit der Option auf eine vierte Spielzeit unterschreiben – ob die Zusammenarbeit angesichts der Vertragsklausel so lange andauern wird, bleibt jedoch abzuwarten.