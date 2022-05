Übernimmt Demichelis auf der Alm?

Martín Demichelis könnte zur neuen Saison das Traineramt bei Arminia Bielfeld übernehmen. Laut ‚Sky‘ ist der ehemalige Verteidiger und heutige Trainer des FC Bayern II „ein Kandidat“ auf den vakanten Posten auf der Alm.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen letzten Spieltag der Bundesliga sieht die Arminia dem Abstieg direkt ins Auge. Für einen Neuaufbau in Liga zwei könnte ein großer Name wie der des argentinischen Vize-Weltmeisters von 2014 von Vorteil sein, so die Gedanken der Vereinsbosse.