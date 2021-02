FC Bayern: Mit voller Kapelle bei der Klub-WM

In Europa ist der Stellenwert der Klub-WM überschaubar. Dennoch will der FC Bayern das Turnier in Katar ernsthaft angehen. „Das gehört zu unserer Titelsammlung dazu“, sagt etwa Thomas Müller. „Man hat ja nicht immer die Möglichkeit, um diesen Titel zu spielen“, erwähnt Joshua Kimmich.

Erster Gegner der Bayern im Halbfinale ist am heutigen Montagabend (19 Uhr) der afrikanische Champions League-Sieger Al Ahly SC. In 22 Spielen unter Trainer Pitso Mosimane ist der 42-malige ägyptische Meister noch ungeschlagen – gegen den Champions League-Sieger aus München aber dennoch klarer Außenseiter.

„Keine Ausreden“

Unterschätzen wollen die Bayern Al Ahly nicht. Und so darf man davon ausgehen, dass Hansi Flick die volle Kapelle ins Rennen schicken wird, obwohl man erst am Freitag bei Hertha BSC (1:0) spielte und anschließend eine Nacht im Flugzeug verbringen musste.

Flick will mit Blick auf den verzögerten Abflug aber bewusst „keine Ausreden zulassen“. Generell gelte: „Wir wollten das Turnier unbedingt spielen und es ist auch unser Ziel, dieses Turnier zu gewinnen.“ Im Finale am Donnerstag (19 Uhr) würden die Tigres de Monterrey aus Mexiko warten.

So könnten die Bayern spielen