Medien: Krösche verlässt Leipzig

RB Leipzig muss sich wohl nach einem neuen Sportdirektor umschauen. Wie die ‚Bild‘ vermeldet, verlässt Markus Krösche die Sachsen am Saisonende. Die Trennung sei am Wochenende beschlossen worden, noch heute soll der bis 2022 datierte Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen zum 30. Juni 2021 aufgelöst werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über eine vorzeitige Verlängerung hatte man sich nicht einigen können. Wohin es Krösche nun zieht, ist noch nicht bekannt. Ein Thema ist der 40-Jährige bei Eintracht Frankfurt. Die Hessen suchen einen Nachfolger für Sportvorstand Fredi Bobic, der bei Hertha BSC anheuert. Weitere Kandidaten sind Igli Tare (Lazio Rom) und Alexander Rosen (TSG Hoffenheim).

Krösche war im Sommer 2019 vom SC Paderborn nach Leipzig gekommen. RB muss sich unterdessen auch um den Trainerposten sorgen: Julian Nagelsmann wird vom FC Bayern umworben – Leipzig fordert laut ‚Bild‘ 30 Millionen Euro Ablöse.