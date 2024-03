Nächste heiße Spur: City im Rennen um Alonso

Wie es im Sommer für Xabi Alonso weitergeht, ist völlig offen. Dank der herausragenden Saison von Bayer Leverkusen steht der Trainer inzwischen bei diversen Spitzenvereinen auf der Liste. Beim FC Liverpool und beim FC Bayern wird der Spanier heiß gehandelt. Eine weitere Saison unter dem Bayer-Kreuz sowie ein späteres Erbe von Carlo Ancelotti bei Real Madrid sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Offenbar mischt auch noch ein weiterer Verein mit. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ wird Manchester City als potenzieller nächster Arbeitgeber von Alonso genannt. Bei den Citizens könnte der 42-Jährige im nächsten Jahr auf Pep Guardiola folgen, heißt es.

Guardiolas Vertrag in Manchester läuft 2025 aus, dann wäre der Weg frei für ein Engagement von Alonso. Vor wenigen Tagen noch äußerte sich Guardiola begeistert über Alonso und dessen Job in Leverkusen. „Wow. Die Arbeit, die er macht, ist fantastisch“, so der frühere Barcelona- und Bayern-Trainer.