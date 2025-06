Mit sieben Talenten: Bayerns Kader für die Klub-WM

Der FC Bayern reist mit voller Kapelle in die USA zur Klub-WM. Wie die Münchner verkünden, umfasst das offizielle Aufgebot des deutschen Rekordmeisters 29 Spieler. Mit dabei sind auch die beiden Neuzugänge Tom Bischof (19) und Jonathan Tah (29) sowie die beiden Leih-Rückkehrer Adam Aznou (19) und Maurice Krattenmacher (19). Dazu gesellen sich auch einige Spieler vom Bayern-Campus.

Unter der Anzeige geht's weiter

So zählen auch Lennart Karl (17/Mittelfeld), Leon Klanac (18/Tor), Cassiano Kiala (16/Abwehr), David Santos Daiber (18/Mittelfeld) und Jonah Kusi-Asare (17/Sturm) zum Aufgebot. Ein erster Teil des Trosses tritt am heutigen Dienstag die Reise an, die Nationalspieler, die noch auf Länderspielreise waren, werden in den kommenden Tagen nachreisen und zum Team stoßen.

Dabei nehmen die Münchner den neuen Wettbewerb ‚Sky‘ zufolge sehr ernst. Demnach rief Trainer Vincent Kompany vor versammelter Mannschaft den Titel als Ziel aus. Kein Wunder, da sich der Gewinn der Klub-WM ordentlich auszahlt: Dem Sieger winken 125 Millionen Dollar Preisgeld. Bayern trifft in der Gruppenphase auf Auckland City (15. Juni), die Boca Juniors (21. Juni) und Benfica Lissabon (24. Juni).