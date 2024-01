United wochenlang ohne Martial

Manchester United muss längerfristig auf Anthony Martial verzichten. Die Red Devils teilen mit, dass sich der französische Offensivspieler erfolgreich einer Operation an der Hüfte unterzogen hat, in der Folge aber rund zehn Wochen nicht zur Verfügung steht.

In der aktuellen Saison sammelte der ehemalige 60-Millionen-Neuzugang vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Assists) in wettbewerbsübergreifend 19 Einsätzen. Eine Zukunft besitzt Martial im Old Trafford vermutlich nicht: Dass sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier ausgedehnt wird, gilt als äußerst unwahrscheinlich.