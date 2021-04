31. Spieltag: Mainz & Dortmund mit Big Points | Pohjanpalo erlegt Werder

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0:2

Haaland netzt, Bellingham fliegt

Wer sonst als Erling Haaland hätte die Dortmunder zurück in die Verlosung um die Champions League-Plätze bringen können? Der Norweger traf schon nach zwölf Minuten zur BVB-Führung. Nach einer Stunde musste Jude Bellingham mit Gelb-Rot vom Platz. Als Wolfsburg nach vorne drängte, war es erneut Naturgewalt Haaland, der nach einem fulminanten Sprint über das halbe Spielfeld auf 2:0 stellte.

Mainz 05 - FC Bayern 2:1

Mainz lässt Bayern müde aussehen

Wie so oft in dieser Saison startete der FC Bayern schläfrig. Schon nach drei Minuten traf Jonathan Burkardt zur Führung für die hellwachen Mainzer. Manuel Neuer sah äußerst unglücklich aus. Die Überlegenheit der Rheinhessen in der Anfangsphase in Zahlen: In den ersten 25 Minuten gewann Mainz 86 Prozent aller Zweikämpfe. Folgerichtig legte das Team von Bo Svensson noch vor der Pause das 2:0 nach.

Hansi Flick wollte einen Impuls setzen und wechselte in der Halbzeit dreimal. Gegen die Mainzer Galligkeit kamen die Bayern aber auch in der zweiten Hälfte nicht an. Einzig Robert Lewandowski durfte sich in der Nachspielzeit doch noch über Saisontor 36 freuen.

Union Berlin - SV Werder 3:1

Werder taumelt, Union humorlos

Union bleibt in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen. Nach einer gähnend langweiligen ersten Hälfte brachte Joel Pohjanpalo die Berliner mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause auf die Siegerstraße. Später machte der Finne sogar noch den lupenreinen Hattrick perfekt. Der Anschlusstreffer durch Theodor Gebre Selassie war nur Ergebniskosmetik. Für Bremen war es die siebte Niederlage in Serie. Willkommen mitten im Abstiegsstrudel.

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:1

Hoffenheim vergibt Matchball

Nach dem 0:0 gegen Leipzig und dem 3:2 gegen Gladbach hätte die TSG Hoffenheim sich mit einem Sieg in Freiburg endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden können. Am Ende reichte es nur zu einem 1:1-Unentschieden, weil Vincenzo Grifo am Elfmeterpunkt keine Freunde kennt.

