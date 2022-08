Valencia bastelt an Weah-Leihe

Stürmer Timothy Weah (22) könnte den OSC Lille noch in diesem Sommer verlassen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato bastelt der FC Valencia daran, den antrittsschnellen US-Amerikaner auszuleihen. Im Angriff der Doggen hat der Sohn von Stürmer-Legende George Weah aktuell das Nachsehen gegenüber Neuzugang Mohamed Bayo (24) sowie Jonathan David (22).

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor drei Jahren hatte Lille rund zehn Millionen Euro für Weah an Paris St. Germain überwiesen. Seitdem ließ der 24-fache Nationalspieler sein Talent zu selten aufblitzen. Acht Tore und sechs Vorlagen in 75 Pflichtspielen für Lille sind die bislang magere Ausbeute. Ein Wechsel in die spanische La Liga könnte dem jungen Angreifer den erhofften Aufschwung bescheren.