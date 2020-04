Medien: Bayerns Preisvorstellung bei Sané

Die Gerüchte um den FC Bayern und Leroy Sané nehmen dieser Tage wieder an Fahrt auf. Einem Bericht des ‚Daily Mirror‘ zufolge sind die Münchner bereit, 80 Millionen Euro Ablöse für den deutschen Nationalspieler zu bezahlen.

Die ‚Sport Bild‘ geht von einer geringeren Preisvorstellung aus, an der Säbener Straße hoffe man auf einen Transfer für weniger als 70 Millionen Euro. So oder so: Es wäre ein wesentlich günstigerer Deal als noch im Vorjahr.

Neue Vorzeichen

Im vergangenen Sommer – vor Kreuzbandanriss, Corona-Pandemie und noch zweijähriger Vertragsrestlaufzeit – wären wohl deutlich über 100 Millionen Euro fällig gewesen. Nun ist die Ausgangslage eine andere.

Verhandlungen zwischen Bayern und Manchester City stehen derweil noch aus, die Gespräche zwischen Sané und Bayern sind nach FT-Infos aber schon recht weit.

„Interesse ist kein Geheimnis“

Sanés neuer Berater Damir Smoljan sagte heute in der ‚Sport Bild‘: „Das grundsätzliche Interesse des FC Bayern ist ja kein Geheimnis. Aber auch andere absolute Spitzenvereine in ganz Europa haben uns bereits wegen Leroy kontaktiert.“

Und weiter: „Der FC Bayern ist der einzige Klub in Deutschland, den sich Leroy als nächsten Karriereschritt vorstellen kann.“ In München sehe Sané „die Voraussetzungen, um sein großes Ziel, die Champions League zu gewinnen, erreichen zu können.“