Wolfsburg buhlt um weiteren Innenverteidiger

Der VfL Wolfsburg will offenbar noch einen dritten Innenverteidiger in diesem Sommer-Transferfenster verpflichten. Fabrizio Romano zufolge sind die Wölfe an Racing Straßburg herangetreten, um über einen Transfer von Ismaël Doukouré zu verhandeln. Während der 20-Jährige selbst einem Wechsel offen gegenüberstehen soll, mauert Straßburg und hat keinerlei Absicht, dem Spieler die Freigabe zu erteilen.

Unklar, ob sich für Wolfsburg bei Doukouré noch eine Tür öffnet. Dass sich der VfL nach den Verpflichtungen von Moritz Jenz (24) und Cédric Zesinger (25) um einen dritten Innenverteidiger bemüht, spricht für einen baldigen Abgang von Maxence Lacroix (23). Während Micky van de Ven (22) bereits für bis zu 50 Millionen Euro Ablöse zu Tottenham Hotspur gegangen ist, würde dem Vernehmen nach nun auch der Franzose gerne den nächsten Karriereschritt machen.