Vierter Neuzugang: FCA schnappt sich Breithaupt

Der FC Augsburg darf Tim Breithaupt in den eigenen Reihen begrüßen. Beim Bundesligisten erhält der defensive Mittelfeldspieler einen bis 2028 dotierten Vertrag. Über die Höhe der Ablöse haben der FCA und der Karlsruher SC Stillschweigen vereinbart.

„Es war mein großer Wunsch, in diesem Sommer den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen, und ich bin fest davon überzeugt, dass der FC Augsburg hierfür die richtige Adresse ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und auch mit dem Trainer geben mir ein sehr gutes Gefühl für die kommende Saison und ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und meine neuen Teamkollegen kennenzulernen“, sagt Breithaupt über seinen Wechsel.

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA, fügt an: „Wir freuen uns sehr, dass sich Tim Breithaupt trotz zahlreicher anderer Angebote für einen Wechsel zum FC Augsburg entschieden hat. Mit ihm bekommen wir einen defensiv starken Mittelfeldspieler, der gleichzeitig auch große Qualitäten im Spielaufbau hat und eine unglaubliche Ruhe am Ball ausstrahlt. Tim Breithaupt ist für sein Alter schon sehr reif und verfügt über ein extremes Potenzial – deshalb bin ich mir sicher, dass er sich schnell an das hohe Niveau in der Bundesliga gewöhnen und unseren Fans viel Freude bereiten wird.“

Langes Werben

Bereits Ende des vergangene Jahres wurde der 21-Jährige intensiv mit den Fuggerstädtern in Verbindung gebracht. Im Winter wollte der KSC sein Eigengewächs allerdings nicht ziehen lassen. Dass der Verein um Trainer Enrico Maaßen am deutschen U20-Nationalspieler dran geblieben ist, zahlt sich nun also aus.

In Augsburg wird Breithaupt den Kaderplatz des scheidenden Tobias Strobl (33) einnehmen, der den Verein nach drei Jahren verlässt und seine Karriere beendet. Zudem ist noch unklar, wie es mit Routinier Julian Baumgartlinger weitergeht. Der Vertrag des 35-Jährigen läuft Ende des Monats aus.