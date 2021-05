Gogia verlässt Union

Akaki Gogia und Union Berlin gehen nach Saisonende getrennte Wege. Wie der Bundesligist mitteilt, wird der auslaufende Vertrag des 29-jährigen Offensivspielers nicht verlängert. Gogia kam seit Ende Januar nicht mehr für die Eisernen zum Einsatz. Geschäftsführer Oliver Ruhnert erklärt: „Mit seinem Einsatz hatte Andy Gogia großen Anteil an unserem Aufstieg in die Bundesliga und war für viele oft auch aufgrund seiner unkonventionellen Spielweise ein Publikumsliebling. Nun wünschen wir ihm wieder mehr Spielminuten und alles Gute.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit dem Aufstieg und dem zweimaligen Klassenerhalt in der Bundesliga haben wir gemeinsam mit den Fans etwas Unglaubliches erreicht, das ich nie vergessen werde. Für mich persönlich war es schade, dass ich nach meiner Verletzung nicht mehr regelmäßig auf dem Platz stehen konnte“, so Gogia, der sich „bei allen Unionern für die tolle Unterstützung in den letzten Jahren“ bedankt.