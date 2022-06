United verkündet auch Lingard-Abschied

Wenige Stunden nach der offiziellen Trennung von Paul Pogba verkündet Manchester United auch den Abgang von Jesse Lingard. Die Red Devils bestätigen, dass der auslaufende Vertrag des 29-Jährigen nicht verlängert wird. Wohin es den Offensivspieler nun zieht, ist offen.

Lingard stammt aus der Jugendabteilung von United und stand für den Verein insgesamt in 232 Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei gelangen ihm 35 Tore und 21 Vorlagen. In der abgelaufenen Saison kam der 32-fache englische Nationalspieler nur noch als Kaderergänzung zum Zug.

Wishing you all the best in your future endeavours, @JesseLingard 🙏#MUFC