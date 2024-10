Top-Torjäger Mbeumo zur Liga-Konkurrenz?

Newcastle United möchte im Januar in der Offensive noch einmal nachlegen. Der Scheichklub ist laut dem ‚Telegraph‘ mit dem bisherigen Saisonverlauf überhaupt nicht zufrieden und ist stark an Bryan Mbeumo vom FC Brentford interessiert. Der 25-Jährige ist einer der Shootingstars der bisherigen Premier League-Saison und aktuell mit acht Saisontoren in der Torjägerliste erster Verfolger von Stürmerstar Erling Haaland (24/Manchester City), der bereits elfmal getroffen hat.

Mbeumo kann sowohl als Flügel- als auch als Mittelstürmer auflaufen. In Newcastle ist der Linksfuß nach Informationen des ‚Telegraph‘ auf dem rechten Flügel vorgesehen. Eine Verpflichtung könnte sich jedoch aufgrund der Finanzierungs- und Nachhaltigkeitsregeln der Liga (PSR) für den aktuellen Tabellenzwölften als schwierig herausstellen. Falls im Winter ein teurer Neuzugang verpflichtet wird, müssten die Magpies im Sommer zwingend einen großen Verkauf tätigen. Mögliche Kandidaten sollen Anthony Gorden (23), Bruno Guimarães (26) und Alexander Isak (25) sein.