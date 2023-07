Eberl dementiert Gvardiol-Einigung

Max Eberl nimmt einem Wechsel von Josko Gvardiol zu Manchester City vorerst den Wind aus den Segeln. Leipzigs Geschäftsführer Sport sagt gegenüber ‚Sky‘: „Es gibt keine Einigung mit Manchester City. Nicht einmal annähernd.“ Zum Hintergrund: Am Mittwoch berichtete Fabrizio Romano, dass zwischen den Sachsen und den Skyblues volle Übereinkunft über die Ablöse für den Innenverteidiger besteht. Die offizielle Verkündung des Deals sei zeitnah zu erwarten. Ganz so fortgeschritten wie angenommen ist der Transfer also offenbar noch nicht.

Laut der ‚Bild‘ bietet City aktuell noch deutlich weniger als die von Leipzig geforderten 100 Millionen Euro. Eberl betont: „Der Verkauf von Szoboszlai (für 70 Millionen zum FC Liverpool, Anm. d. Red.) – der uns am letzten Tag alle überrascht hat – hat uns Sicherheit und Ruhe gegeben. Wir brauchen das Geld jetzt nicht unbedingt und am liebsten wäre es uns, wenn er bleibt. Wir sind keiner, der etwas blockiert. Aber wir haben unsere Vorstellungen und wollen, dass sie umgesetzt werden.“

