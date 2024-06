Augsburg: Alternative zu Essende?

Der FC Augsburg hat eine mögliche Alternative zu Wunschstürmer Samuel Essende (26) vom FC Vizela ausfindig gemacht. Türkische Medien berichten vom Werben um Enis Destan (22) von Trabzonspor. 4,2 Millionen Euro Ablöse plus einer Weiterverkaufsveteiligung von 15 Prozent sollen die Fuggerstädter geboten haben.

Destans Vertrag bei Trabzonspor ist noch bis 2028 datiert. In der abgelaufenen Saison steuerte der 1,86 Meter große Rechtsfuß in 38 Pflichtspielen zwölf Treffer und fünf Vorlagen bei. Ebenso wie Essende fühlt sich Destan im Sturmzentrum am wohlsten.