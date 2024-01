HSV, Fürth & Rostock: Wildes Torhüter-Karussell in Liga zwei

In der zweiten Bundesliga bahnt sich eine Rotation der Schlussmänner an. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der zuletzt an Halmstads BK verliehene Marko Johansson (25/Hamburger SV) bis zum Ende der Saison bei Hansa Rostock untergebracht wird. In Rostock soll der Schwede die neue Nummer zwei werden.

Nils-Jonathan Körber (27) wird den Tabellen-17. nämlich voraussichtlich in Richtung Greuther Fürth verlassen. Dort wiederum räumt Andreas Linde (30) seinen Posten. Den Keeper zieht es ein halbes Jahr vor Vertragsende in seine Heimat zum schwedischen Erstligisten BK Häcken.