Lukaku: Chelsea-Comeback dank Pochettino?

Wenn Romelu Lukaku das schwarz-blaue Trikot von Inter Mailand überstreift, ist er wohl die beste Version seiner selbst. Seine 98 Scorerpunkte in 127 Spielen für die Nerazzurri können sich sehen lassen. Auch bei seinem aktuell zweiten Stint in der Modemetropole kann der Leih-Stürmer des FC Chelsea grundsätzlich überzeugen.

Die zwölf Treffer und sechs Assists in 32 Einsätzen fallen aber im Vergleich zu Lukakus früheren Leistungen für Inter leicht ab. Außerdem kam der Sturmtank rund die Hälfte seiner Einsätze von der Bank. Dennoch: Mit dem Gewinn der Königsklasse könnte sich der Belgier beim erneuten Abschied zum zweiten Mal nach dem Scudetto-Gewinn bei den Tifosi unsterblich machen.

Das 113-Millionen-Problem

Denn dass sich Inter den Aufenthalt von Lukaku über die Saison hinaus leisten kann, ist offen. Laut dem ‚Telegraph‘ ist das fraglich. Zwar würde der 30-Jährige gerne bei den Mailändern bleiben, nach dem 113 Millionen Euro schweren Wechsel zu Chelsea vor zwei Jahren ist ein Rückkauf aber fast außer Reichweite.

Da die Blues aufgrund des Kaufrausches der vergangenen Monate und dem Einhalten des Financial Fairplay einige Transferüberschüsse erzielen müssen, ist für Inter auch kein Preisnachlass drin. Eine Leihe zu denselben Konditionen wäre dem Bericht zufolge ebenfalls zu teuer. Wie geht es also weiter?

Klarheit nach dem Finale

„Es ist zu früh, um zu sagen, was passieren wird“, wird Micahel Yormark von Roc Nations Sports International, das Lukaku betreut, zitiert. „Wenn die Saison vorbei ist, werden wir uns alle zusammensetzen und einschätzen, wo er steht und welche Möglichkeiten sich ihm bieten.“ Eine Möglichkeit wäre es, sich einmal mehr bei Chelsea durchzubeißen.

Dem ‚Telegraph‘ zufolge ist Mauricio Pochettino sehr an einer Zusammenarbeit mit Lukaku interessiert. Der designierte Blues-Trainer der kommenden Saison würde den Angreifer gerne reintegrieren. Grundbedingung ist jedoch, dass Lukaku es noch einmal versuchen will. Sein Vertrag an der Stamford Bridge läuft jedenfalls noch bis 2026.