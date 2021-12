Feyenoord verlängert mit Kapitän Toornstra

Feyenoord Rotterdam bereitet seinem Kapitän Jens Toornstra ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Wie der Eredivisie-Klub offiziell bestätigt, hat der 32-Jährige seinen Kontrakt vorzeitig bis 2023 verlängert.

Das bisherige Arbeitspapier wäre 2022 ausgelaufen. Toornstra streift sein Trikot seit mittlerweile siebeneinhalb Jahren für Rotterdam über und kommt auf 292 Pflichtspieleinsätze.

We're looking foreward to the next #YearsWithJens.