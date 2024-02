Bailey vor Vertragsverlängerung

Leon Bailey wird seinen Vertrag bei Aston Villa offenbar zeitnah verlängern. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, hat sich der 26-Jährige mit dem Premier League-Klub mündlich auf eine langfristige Ausdehnung der Zusammenarbeit geeinigt. Das aktuelle Arbeitspapier des Linksfußes läuft noch bis 2025.

Der schnelle Jamaikaner wechselte im Sommer 2021 für eine Ablösesumme in Höhe von 32 Millionen Euro von Bayer Leverkusen in die höchste englische Spielklasse. In dieser Saison hat sich Bailey mit starken Leistungen zum absoluten Schlüsselspieler im Team von Trainer Unai Emery entwickelt. Der dribbelstarke Flügelspieler steuerte in bislang 21 Ligaspielen 13 Torbeteiligungen bei.